Studio della radiologia interventistica del Goretti citato al congresso mondiale Alice

LATINA – Grande soddisfazione al Goretti di Latina per l’importante citazione ottenuta durante Alice, uno dei più importanti e prestigiosi congressi mondiali di neuroradiologia interventistica, in corso in Germania.

Nella giornata di apertura, durante la sua relazione, il professor P. Stracke (in foto), ha mostrato lo studio pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Interventional Neuroradiology, frutto del lavoro del team di professionisti dell’ospedale di Latina composto dal direttore della Uoc di Radiologia, Cesare Ambrogi, e di cui fanno parte il direttore della Uos di Radiodiagnostica del Ps, Ermanno Notarianni, la direttrice facente funzioni della Uoc di Medicina d’Urgenza, Gabriella Monteforte e i dirigenti medici, Giuseppe Pelle, Flavio Andresciani, Massimo Messina, Antonio Ciacciarelli, Roberta Siniscalchi, Angelo Iannarelli, Alessandro Tanzilli e Marco Perinelli.

Lo studio che, come dimostra la citazione, fa letteratura, è riferito ad una procedura endovascolare di raddrizzamento eseguita al Goretti sulla carotide di un paziente nel corso di una trombectomia meccanica, con una tecnica innovativa che si è dimostrata molto efficace.