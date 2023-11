Latina, un mago delle luci dietro teatro e caserma illuminati di rosa

LATINA – I giochi di luci che hanno colorato il teatro D’Annunzio per il concerto della Fanfara dei carabinieri di Roma nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono frutto di un professionista di Latina che negli anni si è specializzato nelle installazioni luminose. E’ Amilcare Milani che ha firmato, solo per citare alcune opere, la Sala Immersiva del Museo Cambellotti e un progetto speciale di giochi luminosi nell’ambito delle Favole di Luce di Gaeta. Fra poco, a Natale, lo vedremo in azione in Piazza del Popolo e a Palazzo M Latina con i suoi videomapping.

Ma per il 25 novembre ha proposto il rosa.