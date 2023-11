Latina, occupa una casa per 10 anni e si fa pagare condominio e utenze dal proprietario

LATINA – Ha occupato per dieci anni un’abitazione non sua, contro la volontà del legittimo proprietario. Con questa accusa i Carabinieri del Reparto Operativo-Nucleo Investigativo di Latina diretti dal tenente colonnello De Lise hanno notificato un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, nei confronti di una 29enne del capoluogo.

Una vicenda che ha dell’incredibile e di cui i militari sono venuti a conoscenza solo poche settimane fa, nel corso di controlli nel quartiere Nicolosi, decidendo di prendere il caso di petto. Il proprietario dell’abitazione , un 60 enne, infatti era in causa civile da anni per riavere quello che era suo, e per timore di conseguenze personali, visti i rapporti di parentela della donna e dei suoi due figli con il clan Di Silvio, non aveva mai sporto denuncia. Anzi, temendo conseguenze peggiori per sé e per la sua proprietà, pagava anche le spese condominiali e le utenze.

Sono stati i militari operanti ad avviare le indagini, informando la Procura della Repubblica di Latina che ha trovato lo strumento giuridico più celere per agire. La donna, ricevuto nei giorni scorsi il decreto di sequestro della casa, si è detta stupita di vedersela sottrarre a distanza di così tanto tempo, ma ha accettato di lasciarla. L’appartamento è stato trovato in pessime condizioni, ma ora, nel tempo necessario al disbrigo delle necessarie pratiche burocratiche di dissequestro, sarà restituito al proprietario.