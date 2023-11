Molella Run, in arrivo la 29esima tappa di In Corsa Libera

SABAUDIA – Si terrà domenica 3 dicembre 2023 a Sabaudia, la I° edizione della Molella Run, sulla distanza di 9,3 km, inserita nel calendario “In Corsa Libera” come tappa numero ventotto. L’evento è organizzato da A.N.S.Me.S Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo, volta a supportare le ASD sul territorio e realizzare iniziative per divulgare il valore etico, educativo e sociale dello sport, sotto l’egida Opes e con il patrocinio del Comune di Sabaudia e di Sport e Salute.

“Ed eccoci arrivati all’ultimo appuntamento del 2023, sul tema Sport e Famiglia – Una Sinergia Vincente – commenta Mario Pastore, segretario e tesoriere ANSMeS Latina. Il 3 dicembre, il Dream Team del Comitato ANSMeS di Latina, coadiuvato da OPES Latina che ha calendarizzato l’evento nella propria programmazione, lancia l’iniziativa rivolta ai nuclei familiari, vivaio nel quale si trovano spesso elementi che amano lo sport, chi a livello agonistico chi a livello amatoriale, chi semplicemente passeggiando nel verde cittadino. Una gara podistica aperta agli atleti agonisti in un parallelismo con una passeggiata ludico-aggregativa per il resto del nucleo familiare appassionato di Sport e Natura. Il percorso di 10 km e 5 km rispettivamente, si trova all’interno della suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo. Un sodalizio istituzionale inconsueto, voluto da ANSMeS Latina, ha unito il Comune di Sabaudia, l’Ente Parco Nazionale del Circeo ed il CONI Regionale, patrocinanti l’evento con l’aiuto della Pro-Loco di Sabaudia, sempre attenta alle manifestazioni di Sport e Cultura. Nulla è lasciato al caso – spiega – autorizzazioni per la salvaguardia dell’ambiente, autorizzazioni territoriali, servizio di Polizia Locale, servizio sanitario, tanti premi con prodotti a chilometro zero e la benedizione di Don Pasquale della chiesa Nostra Signora di Fatima che darà ospitalità allo start e all’arrivo. L’evento si inserisce anche nel programma di destagionalizzazione per la riqualifica del territorio portato avanti da Cethegus scpa, la consortile dalla riviera Pontina. Fra i vari sponsor, si fa luce Dr Smile – Il Benessere Inizia dal Sorriso, che non ha esitato a sostenere l’iniziativa per il suo carattere aggregativo. Si prevedono – conclude Pastore – 200 partecipanti a patto che il meteo sia anche lui dalla nostra parte, dalla parte dello Sport e delle sane abitudini familiari”.

Partenza fissata per le ore 10 con ritrovo alle 8.30 presso la Chiesa Nostra Signora di Fatima, via Litoranea, 162 Molella (LT). La gara è su percorso misto sterrato/asfalto con ristori garantiti lungo il percorso e al termine della manifestazione. Le iscrizioni chiuderanno il 3 dicembre 2023 alle ore 9, ma fino a disponibilità pettorali sarà possibile iscriversi in loco presso il punto di ritrovo di partenza.

Dalle ore 8.30 alle ore 9.30 del giorno della gara, esclusivamente in presenza ed in loco, sarà possibile iscriversi alla “Camminata Molella Run” con un percorso sulla distanza di 6 Km nella suggestiva cornice del Parco Nazionale del Circeo condotto da Viviana Bisegna, con partenza dalla chiesa.