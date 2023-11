Prevenzione Hiv, la Via dei Pub di Latina si illumina

LATINA – Mentre prosegue con successo la Testing Week in corso al Checkpoint di Via Legnano a Latina in occasione del 1° dicembre, Giornata mondiale per la lotta contro all’HIV-AIDS, i volontari tornano nella zona pub con l’evento “Illuminiamo la notte”, all’insegna della prevenzione e riduzione del danno in collaborazione con Progetto Flex. Verrà distribuito materiale informativo, condom maschili e femminili gratuiti, alcol test e verranno effettuati test per HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili.

“In occasione del 1 dicembre di quest’anno ribadiamo l’importanza e la centralità del Checkpoint sul territorio di Latina, in ambito di educazione sessuale e di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, non in un’ottica proibizionista, bensì con un approccio non giudicante e di riduzione del danno – spiega Laura Lubrano, delegata Salute di Arcigay Latina seicomesei – Siamo diventati il punto di riferimento di tante persone giovani e meno giovani che periodicamente vengono sia dalla zona nord che sud della nostra provincia (e non solo) per controllare il proprio stato di salute ed esplorare grazie alla nostra attività di counseling tutti gli strumenti di prevenzione che ad oggi abbiamo a disposizione. Il Checkpoint è in crescita e non vediamo l’ora di porci nuovi obiettivi per raggiungere quante più persone possibili della comunità.”

“Il Latina Checkpoint è uno spazio accogliente, deospedalizzato, un luogo sicuro, creato dalle persone per le persone dove effettuare test rapidi e anonimi per HIV e altre IST e parlare liberamente di salute sessuale – ricorda la Presidente, Anelise Carnevale – un servizio importante e imprescindibile della nostra associazione Arcigay Latina Seicomesei che restituiamo alla città grazie al costante lavoro che le persone volontarie portano avanti. Sono proprio l’impegno e la lotta allo stigma che rappresentano al meglio la comunità LGBTQIA+ che ha saputo liberarsi costruendo spazi a disposizione di tutte e tutti.”

Il checkpoint di Latina lavora anche per abbattere lo stigma della malattia ancora presente nella società: “Da molti anni le persone che vivono con HIV soffrono a causa dello stigma che le indica come uniche colpevoli della diffusione del virus – specifica Alessandro Girardi, responsabile del Checkpoint – Le terapie farmacologiche attualmente in uso permettono di riscrivere questo paradigma, per cui oggi chi assume regolarmente i farmaci che azzerano la carica virale non può trasmettere il virus ad altre persone, anche in caso di rapporti sessuali non protetti! U=U (Undetectable = Untransmittable, Non rilevabile = Non trasmissibile) è l’equazione che ci permette di scardinare il pregiudizio nei confronti di chi vive con HIV e costruire una società più consapevole e meno giudicante.”