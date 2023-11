Prima lo picchia e poi lo rapina del cellulare, 36enne arrestato a Latina

LATINA – Un 36enne di Latina è stato arrestato ieri sera dai militari del Nucleo Radiomobile e Operativo in viale Pierluigi Nervi, dopo aver rapinato un suo conoscente. La vittima, con la quale aveva litigato poco prima, nel tentativo di andare da casa dell’arrestato, è stato prima bloccato per le scale, malmenato e infine rapinato del cellulare che aveva in mano, per evitare che potesse chiamare aiuto, per poi allontanarsi.

La vittima, successivamente soccorsa, è riuscita a contattare prima un conoscente e poi le forze dell’ordine, fornendo le prime indicazioni ai militari che, a brevissima distanza dal luogo degli eventi, rintracciavano il 36enne, unitamente ad altre persone, ancora in possesso del cellulare. L’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso il Carcere di Latina.