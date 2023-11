Stato di agitazione dei dipendenti Asl di Latina

LATINA – La FP CGIL Frosinone Latina e la UIL FPL Latina hanno dichiarato lo stato di agitazione sindacale del personale ASL di Latina. Una decisione maturata dopo le difficoltà riscontrate – spiegano – nella trattativa in atto tra le Organizzazioni Sindacali e la Direzione della ASL Latina in merito ai fondi contrattuali anno 2023-2024. Nonostante le somme disponibili, non iniziano le procedure per il riconoscimento dei Differenziali Economici Professionali con la conseguenza che i lavoratori dipendenti interessati (circa 517) potrebbero perdere cospicue somme economiche per sempre. Chiedono al Prefetto di Latina e alla direttrice della Asl di attivare la procedura per il raffreddamento del conflitto. Qualora il tentativo non andasse a buon fine i sindacati si riservano di avviare tutte le azioni necessarie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.