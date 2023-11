Terracina, i carabinieri scovano 800 grammi di hashish

TERRACINA – Ottocento grammi di hashish è quanto hanno trovato i carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Terracina e della Stazione di Terracina, con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo di Ponte Galeria e di personale di altri Reparti della Compagnia Carabinieri di Terracina, nella cantina di un garage. I militari che hanno eseguito i decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Latina, a firma del Procuratore Aggiunto dott. Carlo La Speranza, hanno ispezionato il piano interrato di una palazzina e trovato lo stupefacente nella disponibilità di un cittadino extra-comunitario di 46 anni già noto alle forze dell’ordine, da molti anni residente in Terracina. Era suddiviso in panetti da 100 grammi ciascuno. L’uomo è stato dichiarato in arresto e su disposizione del Sostituto Procuratore di turno si trova ora nel carcere di Latina.