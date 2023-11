LATINA – E’ sospesa dalle 12,20 la circolazione dei treni sulla linea Roma – Napoli, via Formia dopo che un treno ha travolto un gregge di animali tra Sezze e Priverno. Non è al momento chiaro perché gli animali si trovassero sui binari. I tecnici di Rfi sono sul posto per liberare la linea e riattivare il traffico ferroviario. Si registrano ritardi e cancellazioni.