Venticinque anni da volontaria in prima linea, così Antonietta ha esaudito il desiderio di Daniele

LATINA – Venticinque anni da volontaria cominciati dopo la morte di suo figlio: “Sei mesi dopo averlo perso mi sono rimboccata le maniche e mi sono buttata a capofitto nel volontariato, non ho mai smesso. Da allora è passato un quarto di secolo, Daniele avrebbe compiuto 40 anni ed è ancora presente, è un po’ il figlio di tutti”.

Antonietta Parisi, per tutti la mamma di Daniele, conosciutissima a Latina (ma non solo) per il suo impegno a favore della sanità pubblica, si fa in quattro per tenere viva la memoria del ragazzo che spesso vediamo immortalato in una foto in braccio ad un già famosissimo Michael Jackson. Daniele aveva l’Aids quando non esistevano farmaci per tenere sotto controllo la malattia e per questa ragione ha smesso di vivere all’età di quasi 16 anni, diventando comunque un caso clinico.

Le donazioni si susseguono grazie ad un lavoro sistematico, a tante attività, e una comunità di persone che seguono Antonietta: “Persone che hanno fiducia in me e non mi hanno mai abbandonata. Io le ripago mantenendo gli impegni: faccio un progetto di acquisto per l’ospedale di Latina, quando raggiungiamo la somma, dono il macchinario e opero nell’assoluta trasparenza”. La sfilza di donazioni è facilmente reperibile su www.inricordodidaniele.it, aggiornata all’ultima, un campimetro per la Uoc di Oculistica del Goretti (nella foto il momento della consegna).

“Daniele mi ha insegnato tutto, che cosa è l’amore, che cosa è la generosità, ad aiutare gli altri. Voleva diventare famoso, con la mia attività ho esaudito il suo desiderio. Io continuerò ad adoperarmi per gli altri perché è giusto che sia così “, racconta Antonietta che domenica 5 novembre ricorda il figlio alle 18 nella Chiesa di San Carlo Borromeo con il Coro Gospel Big Soul Mama e i volontari della protezione civile Passo Genovese.