Violenza sulle donne, inaugurata “Una stanza tutta per sé” nella stazione carabinieri di Sabaudia

SABAUDIA – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina ha inaugurato questa mattina, all’interno della Stazione carabinieri di Sabaudia, una nuova Stanza tutta per sé. Un percorso cominciato due anni fa da Latina, con l’apertura della sala per le audizioni e proseguito con quelle di Aprilia e Priverno.

Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alla presenza del sindaco Alberto Mosca, del comandante provinciale Christian Angelillo e dell’architetta Celina Mattei, presidente della sezione di Latina del Soroptimist, l’organizzazione che ha finanziato l’iniziativa nell’ambito delle politiche di sostegno alle donne e di contrasto alla violenza di genere, è stato inaugurato un ambiente protetto, allestito in maniera diversa da un normale ufficio di caserma, dove le donne possano sentirsi accolte quando decidano di denunciare le violenze subite, affidandosi al personale specializzato dell’Arma.

Il progetto “Una stanza tutta per sé ” – spiegano dal Soroptimist – ha lo scopo di sostenere la donna nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi alle Forze dell’Ordine e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona. L’aula per l’audizione della donna che denuncia atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento è un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e attenzione per le sofferenze subite.”

“La stanza è stata quindi tinteggiata di un colore tenue e arredata in modo da mitigare lo stato di disagio delle vittime denuncianti, potendo così infondere il giusto senso di accoglienza ed ascolto”, spiegano dal Comando Provinciale dei carabinieri.

In serata a Sabaudia il Palazzo Comunale e la caserma carabinieri verranno illuminati di colore arancione per dire “no” alla violenza di genere.