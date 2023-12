Il Latina chiude l’andata a Taranto, lo squalificato Di Donato non sarà in panchina

LATINA – Assenze importanti per il Latina nel match in programma domani alle 20.45 a Taranto, ultima tappa del girone d’andata del campionato di serie C. Oltre allo squalificato mister Di Donato, mancheranno tra i nerazzurri gli infortunati Serbouti e Perseu, ma anche capitan Di Livio, alle prese con un forte attacco influenzale.

Bruciano ancora le decisioni arbitrali dell’ultimo match casalingo con il Benevento come rende chiaro il tecnico Di Donato che ha parlato oggi in conferenza stampa: “Il Benevento evidentemente giocava con due portieri – ironizza il tecnico parlando dell’episodio su Fabrizi – Non si può non vedere. E io cornuto e mazziato, il giocatore del Benevento mi insulta, io vengo ammonito e salterò la partita di domani”.