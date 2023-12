Il Latina pareggia 0-0 al Francioni contro il Benevento

LATINA – Finisce 0-0 il match con il Benevento, una delle squadre più forti del campionato. Il Latina contro i campani non riesce a ottenere la vittoria e non vince al Francioni da due mesi, ma il mister minimizza: “Non lo sapevo nemmeno che erano due mesi, per me in casa o fuori è lo stesso, penso alla partita”, ha detto Di Donato al termine della partita. Critica pacata ma decisa all’arbitro per due rigori che secondo l’allenatore dovevano essere dati al Latina. “Un peccato, ma ci prendiamo questo punto che è importante”. Venerdì si chiude a Taranto. Il Latina resta ottavo in classifica.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 0 – 0 Benevento

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Di Livio, Cittadino (73’ Del Sole), Mastroianni (46’ Jallow), Riccardi, Marino, Serbouti (77’ Ercolano), Fabrizi (64’ Fella), Rocchi, Cortinovis, Paganini (78’ Crecco). A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, De Santis, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato.

Benevento (3-5-2): Paleari, El Kaouakibi, Masciangelo (60’ Benedetti), Karic, Marotta, Ferrante (79’ Sorrentino), Improta, Berra, Agazzi (60’ Pinato), Talia, Capellini. A disposizione: Nunziante, Manfredini, Alfieri, Kubica, Ciano, Viscardi, Carfora, Tello, Masella, Bolsius. Allenatore: Andreoletti.

Arbitro dell’incontro: Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Nicolò Moroni di Treviglio,

Quarto Ufficiale: Simone Gerardo Caruso di Viterbo.

Marcatori:

Ammoniti: 9’ Berra (B), 25’ Serbouti (L), 45’+1’ Rocchi (L), 56’ Jallow (L), 59’ Cortinovis (L), 85’ Marino (L),

Recuperi: 2’ pt. 4’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 4 Benevento 7

Note: Spettatori totali 1542 compresi 451 abbonati.