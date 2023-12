La Banda Musicale della Polizia di Stato in concerto domenica al D’Annunzio. Ci sarà La Russa

LATINA – Domenica, 17 dicembre, al teatro D’Annunzio di Latina è in programma il concerto di Natale della Banda Musicale della Polizia di Stato per il 91° di Latina. All’evento parteciperà il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Sono davvero orgogliosa di poter ospitare la seconda carica dello Stato, nella città che mi onoro di guidare come Sindaco, in occasione delle celebrazioni per i 91 anni dalla sua fondazione – il commento del Sindaco Matilde Celentano – Si tratta di una visita che riempie di orgoglio l’intera comunità e che soprattutto è il frutto di una importante e sinergica collaborazione istituzionale. A tal proposito non posso non ringraziare il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio, che si è prodigato perché la richiesta avanzata dall’amministrazione si concretizzasse”.

L’evento, previsto alle ore 18, è stato organizzato dalla Questura in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Latina e rientra nel calendario delle manifestazioni per le festività natalizie.

Per l’occasione, il Comune di Latina, ha previsto la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite per l’assegnazione di 200 biglietti gratuiti. La piattaforma, attiva dalle ore 8 di domani, 15 dicembre, è accessibile al link https://www.eventbrite.it/e/777524315157?aff=oddtdtcreator

I singoli cittadini potranno effettuare la prenotazione per un massimo di due posti.