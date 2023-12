Torna a Latina per Natale Giocattoli in Movimento del M5S

LATINA – Domenica 17 dicembre torna a Latina “Giocattoli in movimento”, iniziativa del M5S organizzata dal gruppo locale. “È una raccolta di giocattoli e libri usati per bambini, che in parte vengono scambiati e in parte vengono regalati ai bimbi meno fortunati. I giocattoli raccolti ai nostri banchetti verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Portiamo un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno e facciamo anche del bene all’ambiente: riduciamo la produzione di plastica ed evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica. Con l’occasione, diamo una mano ai genitori a risparmiare”, dice la consigliera comunale Maria Grazia Ciolfi.

Chi vuole partecipare potrà portare due o più giocattoli o libri per bambini al gazebo del Movimento organizzato a Latina in Corso della Repubblica, e in cambio ne potrà prendere uno a scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili.

“Questo Natale arriva tra guerre e salassi per i cittadini alle prese con l’aumento di mutui e bollette: complici le politiche del governo Meloni, in questo periodo il carovita si fa sentire più che mai, i

salari sono bassi, le ristrettezze economiche non permettono a tutte le famiglie di spendere soldi per i giocattoli, dunque molti bambini non riceveranno doni”, dice Ciolfi annunciando che l’iniziativa sarà replicata il 5 gennaio in occasione dell’Epifania.