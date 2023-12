La Grigio Fumo Band suona De André in Piazza del Popolo

LATINA – La GRIGIO FUMO BAND torna a suonare sabato 16 dicembre allo ore 18:00 a Latina nella cornice natalizia di Piazza del Popolo per reinterpretare i brani più ricercati e conosciuti del grande Fabrizio De André: da “Fiume sand Creek” a “Bocca di rosa”, da “Volta la carta” a “La guerra di Piero”, senza tralasciare pezzi rock come “Maria nella bottega del falegname” e “Il ritorno di Giuseppe”. L’ evento, patrocinato dal Comune di Latina, è gratuito.

Sul palco la band composta da Jonathan Kristian Maroncelli (voce e chitarra acustica), Valentina Prosperi (voce, cori e percussioni), Paolo C. Giusti (chitarra classica, acustica, elettrica e cori), Andreina Nascani (pianoforte e sax), Marco Silvestri (tastiere e synth), Mirko Sgambetterra (basso elettrico e cori) e Maurilio Di Stefano (batteria e flauto).