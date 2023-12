La mostra Evergreen di Ersilia Sarrecchia all’ospedale Goretti

LATINA – E’ stata inaugurata il 19 dicembre (e fino all’8 marzo) la mostra diffusa “EVERGREEN” di Ersilia Sarrecchia all’Ospedale S.M. Goretti di Latina. Trenta tele di medio e grande formato allestite da Fabio D’Achille per MAD museo d’arte Diffusa nei tre nuovi spazi del CUP, dei Poliambulatori specialistici e della Palazzina Direzionale. “La collaborazione con la ASL di Latina iniziata l’8 Marzo con la mostra di pittura, fotografia e body art di Anna Maria Mazzini – spiega D’Achille – ha visto alternarsi le opere pittoriche di Cruciano Nasca (“Deja vu”) in questi spazi di grande respiro ma soprattutto di attesa, prevenzione e cura. La Direttrice Generale Silvia Cavalli e il Direttore Sanitario Sergio Parrocchia hanno fortemente voluto rendere questi spazi più emozionali aprendo ad un dialogo con l’arte contemporanea e la cultura in una dimensione d’incontro sempre meno casuale ed ogni esposizione si avvicenda con le altre in un flusso pittorico emozionante e inaspettato”, conclude l’inventore e curatore del progetto Mad che ha ottenuto il contributo economico delle Farmacie Travagliati.

Tornando all’arte appunto “il bestiario fantastico” di Ersilia Sarrecchia, l’artista conosciutissima che nonostante il trasferimento a Modena dove vive e insegna, non dimentica mai la sua Latina, si dimostra “un evergreen del contemporaneo”, un “racconto fantastico legato ad un territorio che di certo ha ospitato ed ospita nella sua biodiversità anche animali più tipici della Palude con la rana che ne è l’icona più ammaliante e fino a quelli dell’insediamento urbano e rurale (cani e gatti), per arrivare a stambecchi, elefanti e giraffe che sono più tipici di una ricerca che si è spostata verso un immaginario legato anche al mondo dell’infanzia e più esotico. “Nelle sale di attesa dell’ospedale di Latina questi animali coloratissimi rendono l’attesa e la compagnia più bizzarra quasi a tentare un’evasione per qualche istante dai problemi di salute o dai controlli di routine – dice D’Achille – Ersilia ha fortemente voluto proporsi come espositrice fino all’8 Marzo 2024 anche a sublimare un legame con la sua città, la sua storia e passione l’hanno condotta sin da adolescente in un percorso artistico speciale e connotante della sua personalità e formazione prima di tutto umana”. La mostra diffusa di Sarrecchia si muove nei 40 spazi cittadini anche a Pan di Via Home (“Landscapes”) in via Cialdini e subito vicino in via Carlo Alberto (“Essence of a woman”) nella boutique Sole&Mare.

MAD sempre in ospedale presidia gli spazi della Breast Unit del Prof. Fabio Ricci con la mostre di Anna Maria Mazzini e Sergio Ban nell’unità di Radiologia Senologica del Dr. Carlo De Masi, mentre al Day Hospital della Dr.ssa Miriam Liechter espone la mostra permanente di fumetti di Lupo Alberto del grande autore Silver.