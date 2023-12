La Guardia di Finanza dona giocattoli ai piccoli pazienti della Pediatria del Goretti

LATINA – Il Natale si avvicina e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina guidato dal colonnello Giovanni marchetti hanno visitato oggi il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti per consegnare giocattoli e libri ai piccoli pazienti ricoverati, ricevuti dalla direttrice generale dell’ASL di Latina, Silvia Cavalli e la direttore della UOC di Pediatria e Neonatologia, Riccardo Lubrano.

Il Prof. Lubrano ha voluto ringraziare pubblicamente le Fiamme Gialle pontine per il significativo gesto, che contribuirà – ha detto – “a rendere la permanenza dei piccoli ospiti della struttura più serena e al contempo a supportare l’opera che in questo senso già svolge con passione e dedizione tutto il personale medico e ospedaliero”. Anche la dottoressa Cavalli ha inteso ringraziare la Guardia di Finanza per la sensibilità e la vicinanza concretamente manifestata, sottolineando come “l’iniziativa si inserisca in un virtuoso percorso di collaborazione già avviato tra l’ASL e il Corpo, sia sul piano delle iniziative a carattere benefico e assistenziale, come ad esempio le recenti campagne di donazione sangue avviate e promosse con la Guardia di finanza di Latina”, senza dimenticare “il personale medico, infermieristico e amministrativo che quotidianamente opera in un settore così delicato per la collettività, garantendo con impegno, entusiasmo e

spesso sacrifici un servizio così essenziale, a maggior ragione quando destinato ai bambini”.

Il Col. Giovanni Marchetti ha ringraziato l’Ospedale Santa Maria Goretti e il Prof. Lubrano per l’accoglienza riservata ma anche per quella che ha definito “l’opportunità offerta alla Guardia di finanza di poter rendersi utili con un gesto concreto, semplice ma significativo”, sottolineando la sincera partecipazione con cui hanno aderito e contribuito tanti finanzieri della Provincia, compresi quelli in congedo appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sempre attivi e presenti in queste occasioni. Anche il colonnello Marchetti. “La giornata di oggi – ha detto – testimonia la costante e sincera vicinanza del Corpo alla Comunità e un elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività e nell’espletamento dei servizi istituzionali ma anche nel supportare, con gesti semplici e disinteressati, le persone, in questo caso i più piccoli e i loro familiari, che necessitano di un sostegno anche solo in termini di serenità per affrontare meglio un periodo particolare”.