Torre Olevola, in arrivo 50mila euro per la manutenzione dei solai

SAN FELICE CIRCEO – In arrivo 50mila euro per Torre Olevola. È stata infatti ritenuta ammissibile a finanziamento la domanda presentata dal Comune di San Felice Circeo in relazione all’Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini del Lazio 2023-2024.

Oggi la pubblicazione della determinazione G16610 dell’11 dicembre 2023 con approvazione delle domande ammissibili. Il progetto del Comune di San Felice Circeo, relativo a uno stralcio del più ampio progetto di realizzazione del Museo Multimediale delle Torri Costiere, si è posizionato all’ottavo posto tra le domande ammissibili, per un contributo di 50.000 euro. In particolare, lo stralcio oggetto di finanziamento – spiega in una nota il Comu ne – riguarda la manutenzione straordinaria del solaio di copertura e dei due solai intermedi. Si tratta di strutture bisognose di opere di ripristino del massetto e del pavimento, oltre chiaramente a impermeabilizzazione e coibentazione nel caso del solaio di copertura. Inoltre, sarà necessario effettuare un rilievo puntuale dello stato di fatto sia di misurazione che di prove endoscopiche e sulle strutture orizzontali e verticali.

«Si tratta di un primo intervento – afferma la sindaca di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – di una progettualità che porterà alla riqualificazione di Torre Olevola, uno dei siti storici di grande importanza del nostro paese. Lì sarà realizzato un Museo Multimediale delle Torri Costiere del Lazio: un’iniziativa di valorizzazione dell’immobile grazie anche all’utilizzo delle nuove tecnologie».

Il progetto, pertanto, rientra in una più ampia iniziativa di restauro e valorizzazione di Torre Olevola. Un edificio storico ritenuto strategico dall’amministrazione, tanto che a stretto giro sarà discussa dal Consiglio Comunale la proposta d’acquisto della torre costiera, che così entrerà a far parte del patrimonio dell’Ente.