Proseguono nel centro di Latina le riprese della serie Adorazione

LATINA – Proseguono in una casa privata nel centro di Latina le riprese di Adorazione, la nuova serie tv tratta dall’omonimo romanzo d’esordio della scrittrice di Latina Alice Urciuolo che uscirà su Netflix. Dopo Sabaudia e Via della Rosa a Latina, è il turno di piazza San Marco e di altre piazze centrali del capoluogo dove da qualche giorno avevano dato nell’occhio le transenne arancioni posizionate dalla produzione.

L’autrice, che ha vissuto gli anni della scuola tra Pontinia e Latina, intanto sta presentando in un fitto tour in giro per l’Italia il suo secondo romanzo, “La verità che ci riguarda”. Grazie ai suoi libri e alle sue sceneggiature Latina e Sabaudia sono state protagoniste nella serie tv Prisma (alla 2° stagione su Prime Video) e ora di Adorazione (a breve su Netflix) .

A breve anche un appuntamento con la Urciuolo a Latina.