Santo Stefano, affidato l’incarico per la progettazione dell’approdo

VENTOTENE – Passo in avanti importante per il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano che è anche il progetto europeo più importante che si sta realizzando sul territorio provinciale di Latina. Il Tavolo che si è riunito ieri a Roma sotto la spinta del neo commissario di Governo Giovanni Maria Maciocie (assente per un grave lutto) ha affidato l’incarico per la progettazione dell’approdo, opera fondamentale all’intero progetto. Attualmente infatti sbarcare a Santo Stefano è di solito difficile e non sicuro, e diventa impossibile quando le condizioni meteomarine non sono favorevoli.

“Basta ‘stop and go’: superiamo insieme ostacoli e procedure per arrivare alla realizzazione dell’opera” è il messaggio del commissario che ha voluto che il tavolo si riunisse ugualmente anche senza la sua presenza per fare il via all’importante passaggio.

L’approdo è contestato dagli ambientalisti che lo considerano dannoso per l’ecosistema marino. Uno studio per valutare l’impatto della struttura sulla prateria di posidonia era partito oltre un anno, poi le prescrizioni emerse dalla Commissione VIA e dalla Conferenza dei servizi, con una serie di modifiche orientate a contenere la pressione antropica sull’isolotto di Santo Stefano.

“Due anni e mezzo per uscire dalle prescrizioni per l’approdo, 21 mesi per l’aggiudicazione definitiva del concorso di progettazione: adesso è il momento di velocizzare, spingendo tutti insieme, in primis i firmatari del CIS, per arrivare a chiudere il Progetto di restauro e valorizzazione dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano: lo dobbiamo al mondo, lo dobbiamo alla comunità di Ventotene”, ha dichiarato il Commissrio.