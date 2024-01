A Gaeta la “Giornata dei Calzini Spaiati”, per sensibilizzare tutti sulla diversità

GAETA – L’associazione “Divertiamoci” con il patrocinio del Comune di Gaeta e la collaborazione dei ragazzi della “Don Cosimo Fronzuto” e dell’associazione “Il Cielo è di tutti”, organizza per sabato 3 febbraio dalle 11 alle 12.30 in piazza Vincent Capodanno la Giornata dei calzini spaiati, con laboratori creativi, giochi e divertimento, per lanciare il messaggio: “Siamo tutti diversi tutti uguali, tutti importanti”.

“La giornata dei calzini spaiati è un modo simpatico e colorato per diffondere i valori dell’amicizia, di condivisione e valorizzazione delle peculiarità di ogni individuo – spiegano gli organizzatori – . È un’iniziativa nata in una scuola primaria del Friuli, dall’idea della maestra Sabrina Flapp, per sensibilizzare i bambini all’autismo e ad altre diversità e quest’anno si celebrerà la 11ª edizione”.