Pesci colorati e cavallucci marini per il pronto soccorso pediatrico del Goretti di Latina

LATINA – E’ stato scelto il disegno che abbellirà il pronto soccorso pediatrico dell’Ospedale Goretti di Latina e l’iter per realizzare il progetto va avanti grazie anche ad iniziative benefiche come lo spettacolo teatrale proposto dall’associazione Alessia e i suoi angeli per raccogliere fondi da destinare all’iniziativa. “Il Pronto Soccorso dell’ospedale Goretti a breve si rifarà il look, si riorganizzeranno gli spazi e si ottimizzeranno le stanze e ci sarà posto anche un un vero e proprio Pronto Soccorso Pediatrico, con protocolli sanitari per piccoli pazienti”, ricordano in una nota dalla Aps di Latina nata dalla volontà dei genitori della piccola Alessia, Alessandro Mastrogiovanni e Amelia Vitiello (in foto).

Il tema grafico vincitore è quello “Marino” . Pesciolini e cavallucci marini decoreranno il pronto soccorso per i prossimi anni. Verrà realizzata anche una mascotte a grandezza naturale, che grazie alla tecnologia, potrà interagire con i bambini. Secondo il progetto di Alessia e i suoi Angeli gli interni del pronto soccorso pediatrico saranno abbelliti da pannelli colorati e tematici che renderanno l’ambiente ospedaliero più accogliente per i piccoli pazienti: “Un ospedale umanizzato. Un ambiente a misura di bambino”, spiegano dalla associazione benefica che per scegliere il disegno più gradito aveva lanciato un sondaggio sui principali social network. Ad esprimere il voto sono stati anche tanti bambini di Latina, attraverso le chat scolastiche.

L’attenzione sul progetto, che segue quello di umanizzazione del centro per le vaccinazioni pediatriche di Piazzale Carturan, è alta, come ha dimostrato anche lo spettacolo di fine anno – che mancava da quattro anni a causa della pandemia e della chiusura del Teatro di Latina – e che ha registrato il sold out: “Siamo molto soddisfatti del successo della manifestazione teatrale, che ci consentirà di portare avanti il progetto in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Asl di Latina”, conclude il presidente della Aps Alessandro Mastrogiovanni.