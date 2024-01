Dimensionamento scolastico, il dirigente del San Benedetto: “Guardo con ottimismo a questo cambiamento”

LATINA – Dopo la decisione della regione Lazio di accorpare, in un unico istituto tecnico professionale, il San Benedetto con l’Einaudi – Mattei, sono partite le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Tante sono state le lamentele, con i sindacati che hanno anche annunciato azioni legali. In realtà però, come aveva spiegato anche il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, è una decisione che guarda verso le direttive del Governo nazionale che prevedono scuole con autonomia non più con 600 alunni, ma con 900. “Sono ottimista e voglio guardare con fiducia a questo cambiamento – ha spiegato il dirigente del San Benedetto che prenderà le redini anche dell’Einaudi Mattei, Ugo Vitti – credo che si possa fare bene considerando che la maggior parte dei diplomati del San Benedetto, lo dicono le statistiche, trova lavoro entro un anno”.

Sarà possibile visitare la scuola nel corso dell’open day che si terrà sabato 27 in due turni, mattina e pomeriggio.