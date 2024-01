Festa di Sant’Antonio, anche alcuni cani del canile comunale alla benedizione degli animali

TERRACINA – Anche alcuni cani del canile comunale di Terracina saranno portati alla benedizione degli animali nel giorno della Festa di Sant’Antonio Abate, mercoledì 17 gennaio (alle 17) in piazza Garibaldi. L’Amministrazione Comunale di Terracina parteciperà infatti alla manifestazione promossa dalla Parrocchia del SS. Salvatore, con alcuni degli ospiti della struttura di via delle Industrie: “Sarà anche e soprattutto un’occasione per loro per farsi conoscere e per trovare magari la famiglia che stanno aspettando da tempo”, spiegano dall’ente.

È il secondo anno consecutivo che don Luigi Venditti organizza la benedizione degli animali, che lo scorso anno ha avuto una grande partecipazione nonostante la pioggia. In tanti sul sacrato della Chiesa del SS. Salvatore hanno portato i loro cani, gatti, conigli, uccelli e tutti gli amici che vivono in casa con loro.

Tutti sono invitati a partecipare, per ricevere la benedizione per i loro amici e anche per conoscere alcuni dei cani del Canile Comunale di Terracina. Anche quest’anno in caso maltempo la cerimonia si terrà sul sacrato della Chiesa.