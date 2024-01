Sanità, la denuncia della Uil Fpl: “Da un anno e mezzo la Ginecologia del Dono Svizzero è un cantiere”

FORMIA – Dopo un anno e mezzo, sono ancora in alto mare i lavori nella UOC Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Don Svizzero di Formia. Lo denuncia in una nota la Uil Funzione Pubblica che scrive alla Direttrice generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli per chiedere conto della situazione dopo aver constatato “lo stato dei locali della struttura in oggetto e le inammissibili condizioni con cui viene sostenuta la relativa assistenza”.

Il servizio è in ristrutturazione e questo è positivo – dicono in sostanza dal sindacato – ma lunghissimi i tempi di realizzazione per il completamento dei lavori, che purtroppo si protraggono oramai dal mese di ottobre 2022″. La Uil FPL fa anche notare che i tempi sono sproporzionati perché l’area in questione è di soli 80 metri quadrati e non si possono più “tollerare le ipotizzabili conseguenze sulla sicurezza e sulla qualità delle relative cure”.

La richiesta alla manager Cavalli è di un “tempestivo intervento risolutore teso al rispetto del relativo capitolato di appalto, sia nei termini di consegna dei lavori di ristrutturazione sia nella conformità degli stessi”. “Tale richiesta – conclude la lettera firmata dal segretario generale Giancarlo Ferrara – è finalizzata unicamente alle proprie prerogative sindacali e alla conservazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi ospedalieri della Asl Latina, che nella fattispecie interessa il vasto bacino d’utenza afferente al DEA di I Livello”.