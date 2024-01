Latina, fuoco in una cantina di un palazzo Ater in viale Nervi

LATINA – Paura in viale Nervi a Latina dove una delle cantine dell’edificio popolare che costeggia la strada ha preso fuoco per cause in corso di accertamento, alcune persone sono rimaste intossicate. I residenti hanno lanciato l’allarme e subito sono intervenuti i Vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. Il fumo però aveva già invaso le scale e sei delle persone che abitano ai primi piani si sono sentite male, tanto che è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato alcuni degli intossicati in ospedale. Il palazzo è stato fatto evacuare dai Carabinieri per consentire lo svolgimento delle operazioni di spegnimento in sicurezza. Fortunatamente non si sono registrati danni strutturali e i condomini sono potuti rientrare in casa.