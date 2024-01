Gaeta, Ruggiero Di Lollo pubblica con Caramanica “Goliarda Sapienza. La mia Goliarda”

GAETA – Goliarda Sapienza, attrice e prolifica scrittrice, sepolta a Gaeta, è la protagonista del libro di Ruggiero Di Lollo “Goliarda Sapienza. La mia Goliarda” pubblicato dall’editore pontino Caramanica, che sarà presentato sabato 27 gennaio al Grand Hotel Villa Irlanda di Gaeta.

“E’ il ricordo affettuoso di una grande amicizia nata negli anni ’70, tra l’autore, professore di storia dell’arte, pittore e scultore, e la scrittrice e suo marito Angelo Pellegrino, quando la coppia iniziò a frequentare Gaeta”, racconta la libraia Enza Campino curatrice delle decennale rassegna Libri sulla Cresta dell’Onda.

Si tratta del primo appuntamento dell’anno in onore dell’autrice del libro “L’arte della Gioia” (Einaudi), della quale il 10 maggio 2024 ricorreranno i 100 anni dalla nascita.

E mentre è atteso l’adattamento televisivo del suo celebre romanzo che sarà trasmesso su Sky in sei puntate con la regia di Valeria Golino, nel cast Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, Gaeta le ha dedicato da tempo una romantica piazzetta con panchine a forma di libro.

“Sono tantissimi – ricorda ancora Campino – i suoi entusiasti lettori o ragazzi che devono scrivere una tesi su di lei, la cui opera è pubblicata in decine di Paesi nel mondo, che vengono a Gaeta per scoprire i luoghi dove ha vissuto. Siamo certi che sarà un appuntamento emozionante, l’occasione per ascoltare i ricordi delle persone che l’hanno conosciuta soprattutto grazie a Ruggiero Di Lollo. Per lui, come sottolinea più volte, l’amicizia di Goliarda è stata uno dei regali più belli della vita”.

L’incontro, ad ingresso libero, sarà aperto dai saluti del sindaco Cristian Leccese.