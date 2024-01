Gite scolastiche inclusive, al Cencelli di Sabaudia avviato il percorso promosso da Carabinieri e LatinAutismo

LATINA – Ha preso il via il progetto “Legalità, Educazione Ambientale e Inclusione” promosso dall’associazione LatinAutismo, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i Carabinieri Forestali, l’Università LUMSA, l’Ufficio Scolastico territoriale di Latina, e la Soprintendenza. Nella scuola Cencelli di Sabaudia i ragazzi hanno cominciato il percorso che li preparerà ad affrontare uscite in natura, a Fogliano e Villa Domiziano, imparando il valore della legalità e della tutela dell’ambiente, secondo un protocollo capace di includere tutti con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico che molto spesso restano esclusi dalle gite scolastiche, perché non preparati adeguatamente ad una attività che stravolge il loro ordinario.

“Il programma – spiega la comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Latina, Monica Loforese – ha lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sulle varie tematiche connesse alla diffusione e allo sviluppo della cultura della legalità e alla tutela dell’ambiente, promuovendo e favorendo l’inclusione dei bambini e dei ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico, con percorsi rivolti alla sostenibilità ambientale, alla tutela, al rispetto degli ecosistemi e del patrimonio ambientale e culturale, attraverso la conoscenza della flora e della fauna e del valore storico culturale dei siti archeologici”.

“Nel primo incontro a tutti i bambini è stata presentata l’agenda a ore (l’agenda visiva che permette di organizzare più facilmente il tempo a chi ha disturbi dello spettro autistico, ma non solo, ndr). L’idea è di presentare ai bambini i nostri strumenti perché possano conoscerli, parlare e giocare con loro per prepararli alle gite che si faranno a primavera facendo partecipare anche bambini che sono nello spettro dell’autismo. Con queste iniziative la nostra associazione LatinAutismo, in collaborazione con l’URS Lazio e i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina e i Reparti dei Comandi Carabinieri Forestali, desidera sostenere la diffusione dell’educazione ambientale, promuovendo e sostenendo lo sviluppo di una educazione inclusiva nella sua accezione più ampia e una maggiore sensibilizzazione nell’approccio con le persone con “Disturbo dello Spettro Autistico”, aggiunge la presidente dell’Associazione Monia Magliocco spiegano che il progetto toccherà dieci istituti di tutta la provincia.

Al primo incontro con la Tenente Loforese e la Presidente dell’Associazione LatinAutismo, Monia Magliocco hanno preso parte i carabinieri del Reparto Biovdiversità di Fogliano che hanno illustrato, avvalendosi delle diapositive, il percorso didattico che gli studenti faranno a Fogliano.

Dal punto di vista della formazione del personale dell’Arma, nel progetto è prevista anche l’organizzazione di seminari informativi che hanno l’obiettivo di trasmettere le conoscenze necessarie a riconoscere i comportamenti delle persone con disturbi dello spettro autistico e le modalità più corrette da utilizzare nel corso degli interventi operativi.