“Il coraggio della pace”: ne parla a Latina il fondatore della Comunità di Sant’Egidio

LATINA – Il prossimo sabato 27 gennaio, alle ore 17.00, presso la Curia Vescovile di Latina (ingresso da piazza Paolo VI) si terrà il convegno sul tema “Il coraggio della pace”, ormai un appuntamento diventato tradizione nella vita diocesana. A relazionare è stato chiamato il professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio (in foto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella).

Alessandro Mirabello, direttore dell’Ufficio per la Pastorale sociale, ha spiegato così la scelta del tema: «Con la nostra consulta siamo rimasti colpiti dal fatto che la pace venga considerata un’opzione debole o addirittura per ingenui, per coloro che non hanno proposte concrete da avanzare, ma che si trincerano dietro facili utopie. Allora ci venivano una serie di interrogativi: che tipo di pace possiamo costruire? Quale ruolo e impegno possiamo avere, come singoli e come comunità? Come muoversi in questa confusione di informazioni che ci giungono? Come superare l’indifferenza? Per rispondere a questi interrogativi il professor Andrea Riccardi ci è sembrata la persona più adatta».

Il professor Riccardi ha già trattato il tema della pace in numerosi interventi e libri, tra cui l’ultimo al titolo Il grido della pace, edito da Edizioni San Paolo, in cui riflette sulla necessità di creare una cultura della pace e un movimento spirituale e sociale che metta la pace al centro dell’interesse e della politica.

L’incontro è stato organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale, con la collaborazione dell’Azione Cattolica diocesana, dell’Ordine Francescano Secolare, del Movimento dei Focolari, del Rinnovamento nello Spirito, del Movimento Ecclesiale di Impegno culturale e del Centro Sportivo Italiano.