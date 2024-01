Il Parco del Circeo compie 90 anni ed è senza Direttore. Il Presidente Marzano: “Avevamo deciso di non festeggiare per protesta, ma..”

(la foto è di Marco Buonocore dal sito parcocirceo.it)

LATINA – Sarebbe un bellissimo regalo per tutti noi, e non solo un dovere di chi governa il Paese, se per i 90 anni del Parco Nazionale del Circeo venisse finalmente nominato il direttore che manca da tre anni. La paralisi in cui l’ente si trova, infatti, rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione persa per la crescita e la valorizzazione del territorio. Stiamo parlando dell’ente che tutela le bellezze più preziose e uniche di questa parte di mondo che consideriamo casa nostra, e che quindi dovremmo voler proteggere e migliorare, e di una questione che ha un impatto forte su due importanti risorse: l’ambiente e il turismo. Il primo vuole dire vita e qualità della vita, il secondo è strettamente legato al primo anche perché non si vede che cosa dovrebbe essere turisticamente appetibile se l’ambiente si degradasse, magari per inesistenza delle figure chiamate ad occuparsene. Per comprendere la portata del “guasto”, basta sapere che i fondi del Pnrr e ogni altro progetto che riguarda il Parco del Circeo (dunque anche le città di Sabaudia, San Felice Circeo e Latina e il territorio circostante su cui impatta), in questo momento sono impossibili.

Purtroppo però non ci sono nuove, sulla nomina necessaria a far vivere e prosperare (oltre che sopravvivere) foresta, duna, laghi costieri, e così via. Non è servito alcuno degli sforzi messi in campo, nemmeno l’appello al Presidente della Repubblica e alla sua pacificamente riconosciuta attenzione alle cose importanti.

“Avevamo deciso di non festeggiare i 90 anni dall’istituzione del Parco Nazionale del Circeo come forma di protesta per come siamo stati trattati, nell’ultimo anno, dalle Istituzioni di alto livello. Poi é stato organizzato questo evento e non ho potuto dire di no”, posta il Presidente dell’Ente, Giuseppe Marzano condividendo la sua partecipazione a un appuntamento che cadrà proprio nel giorno di approvazione della legge istitutiva (L. 25 gennaio 1934, n. 285 – Costituzione del Parco nazionale del Circeo, poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo).

L’occasione è l’incontro dal titolo “Il Parco del Circeo (1934-2024) ha 90 anni di futuro. Un mito necessario”, che si terrà giovedì prossimo, 25 gennaio, a Latina al Circolo Cittadino (ore 18) promosso da Anima Latina in collaborazione con Fatto a Latina, per celebrare l’anniversario del Parco Nazionale del Circeo “istituito nel 1934 per volere del Fascismo al fine di tutelare e testimoniare ciò che restava della “grande selva” e delle Paludi Pontine bonificate”.

“Il Parco è un bene straordinario per la tutela del paesaggio, delle identità territoriali e per la promozione dell’economia locale. Latina (Città Giardino) è una delle città del Parco. Latina ne sia consapevole e magari sappia interpretare, da protagonista, le migliori energie economiche, sociali e culturali che il parco sa offrire”, è lo spunto offerto dagli organizzatori.

Dialogheranno con il presidente del Parco del Circeo Giuseppe Marzano, il presidente di Anima Latina, Maurizio Guercio, la ricercatrice storica Daniela Carfagna, lo scrittore Sergio Zerunian e Giancarlo Massimi già presidente della Comunità del Parco Nazionale D’Abbruzzo. La domanda è: che destino stiamo scrivendo per il Parco del Circeo?