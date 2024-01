Inaugurata la nuova sala operatoria del Goretti per day surgery e chirurgia ambulatoriale

LATINA – L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha una nuova sala operatoria, separata dalle quattro che fanno parte del blocco presente al secondo piano – e realizzata due piani più in alto con lo scopo di accogliere pazienti in attesa di interventi in day surgery (chirurgia di un giorno) o di chirurgia ambulatoriale. “Grazie a questa nuova struttura incrementeremo del 20% l’attività chirurgica dell’ospedale di Latina”, assicura la direttrice generale della Asl Silvia Cavalli che l’ha inaugurata con i direttori dell’ Area Critica, Carmine Cosentino e dell’Area Chirurgica Alessandro Are, e con il direttore sanitario aziendale Sergio Parrocchia. Tanti i presenti.

Una dotazione di cui il Goretti aveva decisamente bisogno, la prima realizzata con i fondi del Giubileo destinati al potenziamento dell’offerta sanitaria: “Era una vecchia sala operatoria ormai dismessa, usata come magazzino, l’abbiamo ristrutturata e acquistato tutte le tecnologie necessarie e gli arredi per un finanziamento complessivo di 424 mila euro che ci sono stati messi a disposizione dalla Regione Lazio. Siamo molto soddisfatti, perché possiamo potenziare l’offerta di prestazioni chirurgiche dove, come è noto, abbiamo una lista di attesa”, aggiunge Cavalli.

“Oltre alle problematiche del Pronto Soccorso che spesso è in sovraffollamento, l’altro problema dell’ospedale di Latina è quello delle sale operatorie – sottolinea il direttore della Uoc di Anestesia e Rianimazione Carmine Cosentino – Quattro sale operatorie possono non essere sufficienti per i bisogni del territorio, soprattutto per la chirurgia “minore”, quella ambulatoriale e quella in day surgery appunto (tonsillectomie, interventi in artroscopia, riparazioni di ernie, malattie benigne della regione ano-rettale o della mammella etc, ndr). Questa nuova sala operatoria può dare sfogo a questi bisogni e può anche dare supporto al blocco operatorio in caso di problemi tecnologici o di altro tipo che possono sempre capitare. Per questo cominceremo subito ad utilizzarla. Resta l’attesa da parte di tutti i cittadini e degli operatori sanitari, per il nuovo Ospedale di Latina. Su questo mi appello alla politica perché si vada avanti speditamente”.

Nella nuova sala operatoria al quarto piano, preceduta da una stanza di preparazione, si partirà dalla prossima settimana, con la chirurgia ambulatoriale due volte la settimana, per sperimentare l’utilizzo ottimale e i percorsi, puntando ad incrementare le sedute a tutti i giorni. Ma non sarà uno sforzo da nulla per il personale sanitario già alle prese con una mole di lavoro causata dalla ormai arcinota carenza di medici: “C’è sicuramente bisogno anche di una grande volontà degli operatori a sostenere la richiesta di sanità che arriva dalla cittadinanza” – aggiunge Cosentino.

Con i direttori delle principali Uoc del Goretti, presenti all’inaugurazione anche il viceprefetto Talani in rappresentanza del Prefetto Maurizio Falco e rappresentanti della politica locale e regionale che hanno voluto vedere da vicino la nuova struttura: dalla Regione Lazio sono arrivati l’assessore Giuseppe Schiboni e i consiglieri regionali Salvatore La Penna, Vittorio Sambucci e Enrico Tiero.

In rappresentanza della sindaca di Latina Matilde Celentano, il vice sindaco Massimiliano Carnevale, accompagnato dall’assessora Tesone e dal capogruppo della Lega Valletta.

Soddisfazione è stata espressa dalla Prefettura