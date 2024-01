Incendio distrugge il capannone di un’azienda agricola sulla Litoranea

LATINA – Un incendio ha completamente avvolto e distrutto il capannone di un’azienda agricola sulla via Litoranea a Latina. La segnalazione è arrivata poco dopo le 20 al comando del Vigili del fuoco di Latina che sono immediatamente intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto, totalmente, il capannone di circa 300 mq con al suo interno circa 400 balloni di fieno, oltre a diverse attrezzature agricole. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento con l’ausilio, alla prima squadra intervenuta, di due autobotti.

Contemporaneamente il ROS vf (Responsabile Operazioni di Soccorso), in collaborazione con il personale della Polizia di Stato, effettuava un controllo della scena per cercare di individuare elementi utili per risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte.