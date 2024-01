Incendio in via Bixio a Latina, evacuata una palazzina

LATINA – Paura in via Bixio a Latina ieri sera, dove un incendio ha distrutto un appartamento. Le fiamme sono divampate in un alloggio che si trova al primo piano del condominio all’angolo con via Marconi. Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono partite da alloggio abitato da quattro cittadini stranieri, di nazionalità cinese e dello Sri Lanka, tutti regolari sul territorio. Vivevano in condizioni di degrado.

In casa erano accese molte candele probabilmente per sopperire alle utenze staccate. Le fiamme in poco tempo hanno invaso di fumo le abitazioni dei piani superiori, costringendo gli altri condomini a uscire di casa per non rischiare di rimanere intossicati. L’edificio è stato comunque evacuato dai Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento. Sul posto anche i soccorritori di un’ambulanza per assicurare le prime cure alle persone coinvolte, nessuno ha riportato gravi conseguenze. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri.