La Uil Fpl di Latina chiede assunzioni immediate di personale sanitario

LATINA – La Uil Fpl Latina scrive alla Direttrice Generale Asl Latina, Silvia Cavalli per chiedere “una forte azione tesa all’assunzione stabile di personale (Medici, Infermieri, OSS, TSLBM, TSRM, Ostetriche, Tec. della Riabilitazione, Tec. della Prevenzione, Educatori, Psicologi, Amministrativi, Dirigenti ecc…). Oltretutto, prevediamo che il 2024 possa rappresentare un “Annus horribilis” a causa del forte numero di pensionamenti programmati e determinati dallo Tsunami dei nati degli anni del baby boom (anni sessanta) che oggi raggiungeranno i relativi requisiti pensionistici.

Ebbene, da troppo tempo assistiamo al depauperamento degli organici della sanità pubblica e nel caso specifico della Asl Latina esistono dei macro problemi, che richiedono una risoluzione urgentissima:

1. La stabilizzazione del personale precario Medico e di Comparto, avente i requisiti alla stabilizzazione a norma di Legge (18 mesi giugno-dicembre 2022), attraverso il completamento della relativa procedura che ha subito un ritardo ingiustificabile;

2. La stabilizzazione del personale precario Medico e di Comparto, avente i requisiti alla stabilizzazione a norma di Legge degli anni 2023 e 2024;

3. L’intollerabile inadempienza rispetto all’adeguamento della dotazione organica del personale OSS in conformità alla vigente legislazione riguardante gli standard minimi assistenziali, secondo la quale mancano circa 400 unità. Questo dato inconfutabile dovrebbe far riflettere tutti, infatti detto personale è indispensabile per l’accudimento semplice del paziente (cure igieniche, deambulazione, alimentazione, misurazione dei parametri vitali ecc…) e la sua penuria mina profondamente la dignità della persona non autosufficiente;

4. L’assunzione per la copertura della dotazione organica rimasta carente con lo scorrimento delle relative graduatorie valide e fruibili, nonché con procedure di mobilità nazionale;

5. La tempestiva sostituzione del personale in quiescenza, in aspettativa e part-time.

La Uil di categoria chiede dunque una riunione urgente, perchè reputa fondamentale preservare una sanità pubblica e universale quale strumento di salvaguardia della salute per la collettività in ossequio ai principi costituzionali, oltretutto rispettosa dei canoni di umanizzazione delle cure degni di un paese “civile”, ivi compreso la conservazione dell’inestimabile valore delle specificità e competenze dei propri lavoratori.