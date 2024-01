Latina, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci presenta il suo libro Pane e politica

LATINA – Un giro d’Italia alla ricerca delle ragioni della sconfitta politica del Pd che ha visto Giorgia Meloni diventare premier il 25 settembre del 2022. E’ quello che ha voluto fare, spinto dall’emozione per la sonora sconfitta, Matteo Ricci, autore di “Pane e Politica. Per un centrosinistra che torni a vincere”.

Il sindaco di Pesaro e presidente Ali “si fa invitare a cena dalle famiglie italiane. Siede con loro a tavola. Fa domande. Ascolta. Riempie il suo taccuino di appunti. Vuole capire perché la gente ha voltato le spalle alla sinistra. Ne consegue, nella seconda parte del libro, un appunto di viaggio per una sinistra europeista e popolare. Nuove idee per rilanciare il partito con le indicazioni, le suggestioni, le vie indicate dai cittadini stessi, in quelle cene in famiglia, con uno sguardo fisso sull’Europa, chiamata a una sfida cruciale di cambiamento”.

Il libro – uscito a novembre 2023 con una prefazione di Walter Veltroni – sarà presentato dall’autore a Latina il 23 gennaio (alle 17,30) al Mug, Museo Giannini di Via Oberdan con la partecipazione dell’ex sindaco Damiano Coletta, con il segretario provinciale Pd, Omar Sarubbo e la segretaria di Lbc, Elettra Ortu La Barbera. Coordina la giornalista Graziella Di Mambro.