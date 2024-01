Latina, rifiuti abbandonati per strada, nel 2023 sanzioni per 60mila euro circa. Il 40% a non residenti

LATINA – Sono state 177 nel 2023 le sanzioni elevate dall’Azienda per i Beni Comuni di Latina per abbandono indiscriminato di rifiuti e mancata differenziazione dei materiali. E’ Abc a rendere noto il bilancio di un’attività che si rivela comunque insufficiente a contrastare l’odioso comportamento che non conosce differenze tra ceti e categorie: dalle signore “bene”, ai rottamatori “faidaté”. Un fenomeno che riguarda sia l’ordinaria attività casalinga, che le grandi pulizie straordinarie di cantine e altro, tutto finisce sul marciapiede, con qualche eccezione documentata dai circa 43mila conferimenti alle isole ecologiche fisse e itineranti.

LE MULTE – Scendendo nel dettaglio, sono stati oltre duemila i controlli effettuati dagli ispettori ambientali e 177 le contravvenzioni elevate anche con l’ausilio delle foto trappole, la maggior parte delle quali a privati e solo 17 a utenze non domestiche. Il 40% delle sanzioni inoltre riguarda cittadini non residenti nel comune di Latina che arrivano nel capoluogo e scaricano i propri rifiuti.

Ancora: 52 verbali sono stati effettuati in flagranza di reato, 100 con l’ausilio delle foto trappole e 25 sono scattati nelle aree servite dal nuovo “porta a porta” in seguito all’attività di ispezione del contenuto di buste abbandonate sul suolo pubblico.

“Come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana – spiegano da Abc – è stata applicata una sanzione di 300 euro, in alcuni casi è stata applicata una doppia sanzione pari a 600 euro per violazione di diversi articoli del regolamento”. Una cifra, quella incassata dall’azienda con le multe, che si aggira intorno ai 60mila euro. Forse, molto poco rispetto al danno prodotto alla città da chi la deturpa abbandonando i rifiuti per strada; rispetto ai costi necessari per recuperare quei rifiuti; e al mancato guadagno derivato dalla non differenziazione dei materiali che se ben divisi costituiscono un valore per l’azienda e quindi anche per i cittadini che pagano la Tari.

LE ISOLE ECOLOGICHE – Con l’occasione Abc ricorda che gli ingombranti possono essere portati nei tre Centri di Raccolta fissi di via Bassianese, Via Massaro e in località Chiesuola o alle isole ecologiche itineranti. “Si tratta di servizi gratuiti rivolti a tutti i cittadini del Comune di Latina, ai quali per accedere è necessario esibire un documento d’identità e la bolletta Tari”. la buona notizie su questo fronte riguarda la conferma del “trend crescente del numero di cittadini che hanno usufruito dei Centri di Raccolta con oltre 43mila conferimenti, rispetto ai 36mila dell’anno precedente”. Sul sito aziendale www.abclatina.it è disponibile il nuovo calendario delle Isole ecologiche itineranti, il prossimo appuntamento è fissato per sabato 27 gennaio, dalle ore 8 alle ore 17, in via dei Mille, presso il parcheggio del PalaBianchini.

Per le aree servite dal nuovo “porta a porta”, è disponibile il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio da prenotare sul sito, compilando il form nell’apposita sezione, oppure inviando una e-mail all’indirizzo segnalazioni@abclatina.it.

IL COMMENTO DELLA SINDACA – “Bene il potenziamento dell’attività, da parte dell’azienda speciale Abc, a contrasto del fenomeno di abbandono e dell’errata differenziazione dei rifiuti, ma mi aspetto che, parallelamente al miglioramento del servizio in centro, diminuiscano anche lungo le strade di campagna le condotte scorrette e quindi le multe. Ottimo il risultato, segnalato da Abc, in merito a al maggior numero di conferimenti presso i centri di raccolta fissi e le isole ecologiche itineranti. Si tratta di servizi gratuiti, a cui gli utenti in regola con la Tari possono accedere. Nel 2023 ci sono stati 43mila conferimenti, 7mila in più rispetto all’anno precedente. Questo dimostra che quando si eroga un buon servizio, l’utenza risponde in maniera adeguata e nel caso specifico con una migliore attenzione all’igiene urbana, conferendo gli ingombranti nei centri di raccolta e presso le isole ecologiche itineranti che vengono svolte con il massimo impegno da parte dei dipendenti e dell’azienda speciale. E’ in procinto l’apertura di un quarto centro di raccolta fisso a Latina Scalo. Sono certa che anche questo sarà utilizzato dai cittadini”.