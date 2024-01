Lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti nella classifica dei più influenti al mondo

LATINA – C’è anche lo scienziato di Latina Ennio Tasciotti tra i più influenti al mondo nella prestigiosa classifica della Stanford University. Il rapporto, che analizza i lavori di nove milioni di ricercatori secondo criteri rigorosi, ha infatti incluso otto ricercatori dell’Irccs San Raffaele di Roma tra quelli che raggiungono il livello più elevato di produttività scientifica. Il rapporto, pubblicato sulla rivista Plos Biology, è considerato il più affidabile nell’ambito della bibliometria, la scienza che utilizza tecniche matematiche e statistiche per analizzare la quantità, la qualità e la diffusione delle pubblicazioni all’interno delle comunità scientifiche.

Ennio Tasciotti, che di recente è stato tra i protagonisti del primo Tedx tenutosi a Latina (in foto), dopo un lungo periodo trascorso negli Usa – dove ha guidato per anni prima il Dipartimento di Nanomedicina e poi il Centro di Medicina Rigenerativa del Research Institute del Methodist Hospital di Houston, ha condotto studi di successo sui materiali utilizzabili per la rigenerazione dei tessuti muscolo scheletrici – è uno dei cervelli rientrati in Italia.