Lo sport tra le righe, alla Mondadori di Latina “Golden Set” di Marco Fantasia

LATINA – Terzo appuntamento con la rassegna di letteratura sportiva “Lo sport tra le righe”, che vede protagonisti i libri editi dalla Lab DFG, i loro autori e quattro librerie di Latina. La rassegna è patrocinata dal Comune di Latina.

Dopo l’incontro dello scorso dicembre con Sara Rossi e Mylle sfumature d’azzurro e dello scorso venerdì con Un amore chiamato calcio a cura della Lega dei Collezionisti, la palla passa al volley con GOLDEN SET, di Marco Fantasia, che sarà presentato questo venerdì 19 gennaio alle 18.00 alla libreria Mondadori del centro commerciale Latina Fiori.

Golden set, la cui prefazione è a cura di Manù Benelli, racconta di atlete e atleti di successo che, di fronte a un ostacolo improvviso, mostrano la loro umana fragilità scendendo a patti con questo insolito avversario, riuscendo a ripartire. L’esperienza di questi campioni e campionesse vuole essere d’ispirazione per chi affronta difficoltà simili fuori dal cono di luce dei riflettori dei palasport, affinché nessuno si senta mai solo.

Interviene l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato.

A condurre l’incontro sarà il giornalista Giuseppe Baratta, voce storica del volley, da 15 anni speaker nei palazzetti della pallavolo della massima serie e da oltre 10 anni uno degli speaker della Nazionale italiana maschile e femminile. Ha inoltre presentato sette campionati del mondo tra pallavolo e beach volley.

“Continuano gli incontri della rassegna di letteratura sportiva ‘Lo sport tra le righe’. Anche nel prossimo appuntamento, in programma il 19 gennaio, parteciperanno gli studenti del territorio – dichiara Andrea Chiarato, assessore allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Latina -. Come già constatato dai precedenti incontri, l’iniziativa sta avendo risultati positivi sul mondo giovanile perché stimola i ragazzi alla lettura, ad interagire con gli scrittori, a frequentare le librerie e ad aggirarsi per gli scaffali alla ricerca del libro giusto tramite il quale arricchire la propria visione del mondo. Lo sport non è solo attività fisica, ma è anche cultura e consapevolezza e l’auspicio è che anche nei prossimi appuntamenti i ragazzi possano ritrovarlo, appunto, tra le righe dei libri”.