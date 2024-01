LATINA – Ha preso in mano le redini della squadra Gaetano Fontana nuovo mister del Latina che si è presentato alla stampa. Il contratto con la società nerazzurra è stato firmato a giugno. La prima sfida in panchina per il sostituto di Daniele Di Donato, è vicinissima ed è in programma al Francioni contro il Monterosi venerdì 19 gennaio alle 20,45 per la 22° giornata del campionato di serie C.

AL MICROFONO DI DOMENICO IPPOLITI per Gr Latina

La vittoria al Francioni manca ormai da tre mesi.