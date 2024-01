Museo Cambellotti aperto anche la domenica

LATINA – Nuovo orario di apertura al museo Cambellotti per ampliare la platea di pubblico e offrire la possibilità a famiglie, lavoratori e studenti di poter visitare la collezione permanente e le altre eventuali esposizioni in programma anche durante le domeniche.

L’iniziativa del servizio Cultura e della Direzione del museo, assunta su indicazione del sindaco Matilde Celentano, offre una concreta opportunità per valorizzare il centro di fondazione della città di Latina.



APERTURA AL PUBBLICO

Martedì

9:00 – 13:30 / 15:00 – 17:30

Mercoledì

9:00 – 13:30

Giovedì

9:00 – 13:30 / 15:00 – 17:30

Venerdì

9:00 – 13:30

Domenica

10:30 – 13:30 / 14:30 – 18:30