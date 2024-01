Scuola, al Galilei di Latina pazienti psichiatrici sul palco per raccontarsi

LATINA – Nell’ambito del Programma Eco-schools del Comune di Latina domani e dopodomani, alle ore 9, i pazienti del centro diurno psichiatrico della Asl di Aprilia “Cintura d’Orione”, impegnati in percorsi di riabilitazione psichiatrica, saliranno sul palco dell’istituto superiore Galilei per lo spettacolo “Questo insensato desiderio di luce” con il quale raccontano le proprie esperienze di vita.

“Il Programma Eco-Schools – dichiara l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – si basa sul principio ‘pensa globalmente, agisci localmente’. Non è un progetto, bensì un programma: un contenitore metodologico all’interno del quale sono inserite le attività degli istituti scolastici. Il Comune di Latina, ente che coordina il programma, si occupa di fornire spunti di riflessione agli studenti. In questo caso i nostri uffici hanno organizzato lo spettacolo chiedendo al centro diurno di portarlo nelle scuole di Latina per veicolare una tematica sensibile e in linea con gli obiettivi della sostenibilità. Nell’esperienza patologica di chi si racconta all’interno dello spettacolo, infatti, si prova a portare una possibile chiave interpretativa a questa forma del nostro esistere. Tali riflessioni, che non hanno la pretesa di essere verità scientifica, assumono, proprio perché vissute direttamente, un’enorme importanza per tutti coloro che vivono tali condizioni o che sono direttamente interessati o coinvolti in relazioni di cura, quali genitori, insegnanti, educatori, operatori socio-sanitari. Questa iniziativa, che partirà con lo spettacolo all’istituto superiore Galilei, verrà poi replicata nelle altre scuole aderenti al programma”.

L’iniziativa, coordinata dall’ufficio Ambiente del Comune di Latina, che verrà replicata anche nelle altre scuole che aderiscono al programma internazionale di educazione alla sostenibilità, all’accoglienza, all’inclusione e al rispetto delle fragilità.