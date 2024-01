Sequestrata una discarica di rifiuti pericolosi nel territorio del Parco del Circeo

SABAUDIA – E’ stata sequestrata in una Zona a Protezione Speciale ricadente nel Parco nazionale del Circeo, al confine tra i comuni di Sabaudia e San Felice Circeo, una discarica abusiva. Il materiale sversato, scoperto nel corso di controlli del territorio dalla Guardia Costiera di Terracina a cielo aperto, si trovava sul terreno agricolo appartenente ad un’azienda privata. Durante l’operazione condotta dalla Delegazione di spiaggia di Sabaudia con Arpa Lazio e Asl per il contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, sono stati trovati duecento metri cubi di scarti, tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nel terreno anche una carcassa d’auto. Denunciato il titolare dell’area per violazione delle norme del Testo Unico Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).