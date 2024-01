Un nuovo attaccante per Il Latina Calcio 1932, arriva Samuele Sorrentino

LATINA – Un nuovo attaccante alla corte di mister Fontana. Il Latina ha ufficializzato infatti l’ingaggio in prestito dal Benevento di Samuele Sorrentino, classe 2003. La punta, originaria di Roma, ha collezionato quest’anno 5 apparizioni con i campani. La scorsa stagione ha militato nella Matese, in serie D, realizzando 9 gol. Probabile a breve anche l’ufficializzazione relativa al trequartista Luan Capanni, 24enne brasiliano che già da una settimana si allena con la squadra.

Intanto, Davide Mazzocco, neo acquisto del Latina Calcio 1932 in prestito dall’US Avellino 1912, sarà ufficialmente presentato nella sala stampa Amodio dello stadio Francioni, mercoledì 24 gennaio alle ore 18:00. Il centrocampista classe 1995, nativo di Feltre, calcisticamente è cresciuto nel Padova dove ha giocato 128 gare fra B e C. Ha vestito maglie molto importanti come quelle di Cittadella, Parma, Pordenone e per ultima Avellino.