Vaccino Covid, tornano gli open day: al Goretti di Latina il 7, 20 e 21 gennaio

LATINA – Si terrà domenica prossima all’ospedale di Latina, l’open day vaccinale per la somministrazione del vaccino aggiornato contro il covid, il primo dalla fine dell’emergenza sanitaria. La Regione Lazio, di fronte al dilagare del virus che sta contribuendo a mettere in ginocchio pronto soccorso e strutture sanitarie della regione, ha previsto per sabato 6 e domenica 7 gennaio due nuove giornate di vaccinazione senza bisogno di prenotazione. “Tutte le persone dai 18 anni in su, potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle Aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa”.

A Latina l’appuntamento è presso l’Ospedale S. M. Goretti, presso il Poliambulatorio di Via Canova (Piano -1 Stanza 11), dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio. Ulteriore open day è in programma per le mattine del 20 e 21 gennaio 2024 sempre al Goretti con identico orario.

Open Day sono previsti anche nelle Aziende Sanitarie:

Roma 1: centro di via Jacobini, dalle 8 alle 13.30 di domenica 7 gennaio;

Asl Roma 2: Casa della salute Santa Caterina delle Rose, via Nicolò Forteguerri, dalle 8.30 alle 17.30 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

Asl Roma 3: Ostia, Casa della Salute del Lungomare Toscanelli, dalle 8 alle 14 di sabato 6 gennaio; Centro vaccinale di via Portuense 571, dalle 8 alle 14 di domenica 7 gennaio;

Asl Roma 4: Civitavecchia, piazza Verdi, dalle 9 alle 18 di domenica 7 gennaio;

Asl Roma 5: Guidonia, Distretto sanitario di via dei Castagni, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio; Colleferro, Distretto sanitario di via degli Esplosivi, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio;

Asl Roma 6: Genzano, Polo Ospedaliero, dalle 8 alle 14 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

Asl Frosinone: Frosinone, Centro vaccinale di via A. Fabi, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio; Anagni, Centro vaccinale, dalle ore 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio; Pontecorvo, Centro vaccinale, dalle 8.30 alle 13.30 di domenica 7 gennaio;

Asl Rieti: Rieti, Distretto 1, Centro vaccinale via delle Ortensie, dalle 9 alle 18 di sabato 6 gennaio; Poggio Mirteto, Distretto 2, via Finocchieto, dalle 9 alle 18 di domenica 7 gennaio;

Asl Viterbo: Viterbo, Cittadella della Salute, via Enrico Fermi 15, dalle 9 alle 17 di domenica 7 gennaio;

INMI L. Spallanzani: via Portuense 292, dalle 8.30 alle 14.30 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO: via Fermo Ognibene 23, dalle 8 alle 20 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

Policlinico Umberto I: dalle 8 alle 18 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

Policlinico Tor Vergata: dalle 8 alle 14 di domenica 7 gennaio;

San Camillo Forlanini: dalle 8 alle 20 di sabato 6 gennaio e domenica 7 gennaio;

Per ulteriori informazioni www.salutelazio.it.