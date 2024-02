Gnappetta dolcissima cagnolina taglia piccola cerca casa

LATINA – “Gnappetta è una dolcissima cagnolina di taglia piccola, 4 anni circa…pelo color cervo lucido e morbido, occhi da furbetta. Gnappetta è speciale…guardate che musetto!!! È socievole ed estroversa, molto affettuosa e coccolona”. Un altro appello arriva dal blog dell’Associazione Amici del cane di Latina che la descrive così: “Adora saltare in braccio alle volontarie, vorrebbe sempre essere coccolata!!! Gnappetta è compatibile con i maschi, con le femmine meglio evitare perché è dominante. Non va d’accordo con i gatti. Si affiderà vaccinata, chippata e sterilizzata. Non vediamo l’ora di mandarla a casa”.

Per adottarla, inviare un sms whatsapp al 3203864421 con una breve presentazione. Si trova a Latina (Lazio) è per buona adozione potrà viaggiare.