Alla 4ª Brigata Telecomunicazioni di Borgo Piave arriva per la prima volta un comandante di Latina

LATINA – Cambio al comando della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave tra il Generale di Brigata Sandro Sanasi e il Generale di Brigata Pietro Spagnoli. Questa mattina (giovedì 29 febbraio) si è tenuta la cerimonia ufficiale con la consegna della Bandiera d’Istituto, di recente tornata a Latina, tra i due pari grado che si avvicendano: il primo dopo un comando attraversato anche dalla pandemia; il secondo felice anche di tornare a casa, a Latina, dove è nato 57 anni fa.

All’evento, presieduto dal Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, hanno partecipato numerose autorità locali tra le quali il Prefetto di Latina Dott. Maurizio Falco, il Questore di Latina Dottor Raffaele Gargiulo, il gonfalone della Provincia di Latina e di diversi comuni del territorio pontino, nonché i labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il Gen. Sanasi, nel suo discorso di commiato, rivolgendosi al personale della Brigata ha detto: “….poco più di quattro anni fa ho assunto l’incarico di Comandante della 4ª Brigata TLC e Sistemi DA/AV, approcciandomi con emozione e rispetto a questa nuova responsabilità, ma forte dell’onore e dell’apprezzamento che le S.A. mi stavano riconoscendo. Sono stati, questi, 48 mesi di energico impegno e di intenso lavoro, ma ricchi di appaganti soddisfazioni e gratificazioni” Sottolineando poi con enfasi, riferendosi alla Brigata e ai Suoi Enti Dipendenti sparsi su tutto il territorio nazionale: “…la fortuna di essere stato alla guida di una squadra degna della più alta considerazione sotto tutti i punti di vista”. Dopo aver salutato e ringraziato il Gen. Sq. Antonio Conserva, Comandante Logistico, il Gen. Enzo Falzarano, Comandante della 3ª Divisione e già Comandante della 4ª Brigata, e aver augurato un affettuoso “in bocca al lupo” al Gen. Spagnoli, ha poi concluso il suo discorso ringraziando con non poca emozione la sua famiglia: “…senza di voi non sarei mai riuscito in questo compito. Grazie”.

Dopo aver ricevuto la bandiera d’Istituto ha parlato il Generale Spagnoli, primo Comandante della 4ª Brigata di origine pontine (è nato a Latina nel 1966 e vive a Norma), ha espresso parole di gratitudine alle superiori autorità per il conferimento del prestigioso incarico e ha rivolto un pensiero alle autorità e alla popolazione della città di Latina, auspicando che il legame esistente con l’Arma Azzurra si consolidi sempre di più nel tempo. Rivolgendosi al personale della Brigata ha detto che“…dobbiamo credere nella forza del gruppo, anzi della squadra, che si differenzia dal gruppo poiché nella squadra ciascuno ha un proprio ruolo ben determinato; dobbiamo agire in maniera sinergica poiché, come dice un proverbio africano, se si va da soli forse si va più veloci, ma se si va insieme sicuramente si va più lontano…” ha continuato sottolineando che … “solo il lavoro di squadra in un ambiente così complesso, mutevole e instabile, consente di raggiungere obiettivi sempre più lontani…” evidenziando successivamente che “…è ormai acclarato, che il personale rappresenta il vero vantaggio competitivo di ogni organizzazione”.

La cerimonia è terminata con l’intervento del Comandante Logistico che ha ringraziato il Generale Sanasi per la sua azione di comando e ribadito l’importanza della missione della Brigata per il funzionamento e l’operatività della Forza Armata e ha augurato al Generale Spagnoli un buon lavoro per l’assolvimento del suo incarico che sarà sicuramente denso di sfide e ricco di gratificazioni professionali e personali.

Il Gen. Spagnoli, proviene dai corsi regolari dell’Accademia Aeronautica, Corso Eolo IV. Durante la sua carriera ha ricoperto diversi incarichi in ambito Nazionale, Internazionale ed Interforze, tra i quali Comandante del 3°Stormo di Verona Villafranca e Comandante del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare.