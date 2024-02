Attentati alla sindaca di Sermoneta, condannato a 4 anni e 4 mesi il mandante

SERMONETA – Quattro anni e 4 mesi di carcere, è la condanna inflitta ieri pomeriggio a Giuseppe Gentile considerato il mandante degli attentati incendiari ai danni delle auto della sindaca di Sermoneta Pina Giovannoli e della vicesindaca Maria Marcelli. Il pm aveva chiesto una condanna a tre anni e mezzo di reclusione, invece il Giudice ha inflitto una pena superiore alla richiesta. Gentile era finito in carcere con Emanuele Poli e Giovanni Bernardi, presunti esecutori materiali degli atti intimidatori messi in atto tra febbraio e maggio 2020. Gentile ha scelto il processo con rito abbreviato durante il quale si sono costituiti parte civile sia la sindaca Giovannoli che il Comune di Sermoneta. Il risarcimento sarà quantificato in sede civile.