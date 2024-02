Berlin Fruit Logistica 2024 ospita la filiera pontina

LATINA – I prodotti della filiera agroalimentare pontina saranno in vetrina in Germania, al Berlin Fruit Logistica 2024 (dal 7 al 9 Febbraio 2024). Il Consorzio Agroalimentare AgroPontino, sarà presente al più importante salone internazionale del comparto ortofrutticolo, con una vasta rappresentanza di cooperative. Sostenuto dalla BCC dell’Agro Pontino, che è stata l’elemento propulsore di questa alleanza territoriale, e con l’affiancamento di Confcooperative, a Berlino saranno presenti ben 17 marchi, in rappresentanza di altrettante linee di produzione e di 14 cooperative. La casa pontina si srotola su una superficie di oltre 350 metri quadrati e sarà collocata anche quest’anno nel cuore del quartiere fieristico (Hall 6.2 – A20), punto nevralgico dei paesi del Mediterraneo ed europei. Lo stand è ancora più grande rispetto al passato, perché ospita anche un’area convegni nella quale sono già in agenda diverse iniziative.

Per la prima volta il Consorzio sarà protagonista assoluto e principale: lo scorso anno il suo varo è avvenuto proprio in occasione dell’edizione del Fruit Logistica 2023, dato che nelle precedenti 5 partecipazioni era stata la Banca di Credito Cooperativo dell’Agro Pontino a farsi promotrice in via prioritaria della partecipazione delle cooperative. E oggi il Consorzio è una vera e propria economia in movimento, con i suoi oltre 286 milioni di euro di fatturato sviluppati dalle 24 cooperative che contano 574 soci, oltre 2700 dipendenti e lavorano terreni per 3750 ettari.

«Credo che il traguardo raggiunto dal Consorzio sia un esempio concreto di collaborazione allo stato puro – commenta il Presidente Maurizio Manfrin –. La bravura delle cooperative è stata quella di credere alla visione di un progetto comune che potesse essere il vero veicolo di promozione del “Made in Agro Pontino”. La grandezza del Consorzio sta nel conservare e rispettare le singole individualità e le singole propensioni imprenditoriali. La combinazione è vincente per poter affrontare le nuove sfide all’interno di mercati sempre più complessi e globali. La ricetta della nostra filiera sarà solo e soltanto una: rispetto degli elevati standard di qualità. È questo che può fare la differenza».

A Berlino, saranno presenti 14 delle 24 cooperative che compongono il Consorzio. Diciassette i marchi e le linee di produzione in esposizione: Agrieuropa, Che Orto, Agritalia, Coop Palma, COP, Cortese, Cortese Bio, Di Girolamo Gianni, Serendipity, La Favetta, La Terra degli orti, Mediana, Orti del sole, Orto di campo, Pontinatura, Sotea, Zeoli.