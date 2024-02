Cambio al vertice della Cisterna Volley e domenica il match con Rana Verona

CISTERNA – Gianrio Falivene, storico presidente della Latina Top Volley, Top Volley Cisterna, quindi da alcuni mesi amministratore della Cisterna Volley impegnata nel campionato di Superlega di serie A1, si è dimesso dal suo incarico e l’assemblea dei soci non ha esitato a sostituirlo.

Nella serata di ieri, Cristina Cruciani è stata nominata amministratrice unica della società Cisterna Volley. La Cruciani è socia del Club oltre che una figura molto attiva all’interno dell’organizzazione della società. Cisterna Volley – si legge in una nota – ringrazia Gianrio Falivene per l’attività sinora svolta in favore della società e gli augura ogni fortuna professionale per il futuro.

IL MATCH DI CAMPIONATO DOMENICA – Succede alla vigilia del match in programma domenica 24 febbraio alle 18:00, ultima partita in casa della stagione regolare contro il Rana Verona mentre per i pontini la prima fase della stagione si concluderà la domenica successiva nella sfida in programma a Monza. La formazione allenata da coach Guillermo Falasca arriva dalla partita conclusa al quinto set in casa della Lube e persa in rimonta (3-2) dopo la vittoria dei primi due set. In queste ore, intanto, l’opposto francese Theo Faure ha prolungato il suo contratto con il Cisterna Volley fino al 2026. La formazione del Cisterna è staccata di un punto dall’ottava forza del torneo, ovvero Modena, ma per entrare nella griglia dei play-off non basta recuperare la lunghezza di svantaggio, visto che gli emiliani hanno un tesoretto di 10 vittorie contro le 7 dei pontini, costretti a centrare il sorpasso nelle ultime due giornate.

«Abbiamo solo due partite a disposizione per provare a entrare nei play off e sono entrambe molto difficili: sarà sicuramente una battaglia molto molto complicata ma noi faremo il possibile per entrarci» ha chiarito Theo Faure, opposto del Cisterna Volley e leader stabile della classifica dei migliori realizzatori dell’intero campionato con 391 punti totalizzati in 20 partite disputate: alle sue spalle Buccheger (378) e Michieletto (336).

«Abbiamo lavorato molto dopo un periodo in cui abbiamo avuto molti impegni ravvicinati anche in virtù del turno infrasettimanale e sono molto fiducioso di questo lavoro che abbiamo fatto – ha aggiunto Jordi Ramon, schiacciatore del Cisterna Volley che, con 31 aces totalizzati, insegue Kamil Semeniuk (33 aces) attuale leader della graduatoria dei punti diretti del campionato – Contro Verona per noi sarà una partita difficile e, senza guardare i risultati, è una squadra che gioca molto bene e noi arriviamo da una partita, quella con la Lube, in cui abbiamo iniziato in maniera molto importante ma che poi è finita male per noi».

Il Rana Verona si presenta a Cisterna dopo la sconfitta di Milano in tre set ma forte della quinta posizione in classifica che vede i veronesi capofila del terzetto a 33 punti. «Per affrontare bene questa partita dobbiamo avere un livello alto di cambio-palla, perché in casa loro sanno giocare bene, nel girone di andata abbiamo vinto, ma non in maniera facile ed ora ci aspetta un’altra sfida combattuta e complicata – ha dichiarato Radostin Stoytchev, allenatore del Rana Verona – Cisterna ha percentuali molto alte sia in ricezione che in attacco e un palleggiatore che sa distribuire ottimamente. Bisogna dimostrare di avere una motivazione più forte dopo la sconfitta con Milano per spingere ancora di più».

PREVENDITA CON VERONA – Prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla partita con Verona. Il giorno della partita il botteghino del palazzetto di viale delle Province a Cisterna sarà aperto dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 fino a inizio della partita. La vendita continua anche online sulla piattaforma Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket autorizzati sul territorio.

PROGETTO CON LE SCUOLE – In settimana gli atleti del Cisterna Volley hanno incontrato gli studenti: Theo Faure e Jordi Ramon hanno incontrato gli studenti dell’Istituto Comprensivo Torquato Tasso di Latina Mentre Daniele Mazzone e Alessandro Piccinelli hanno fatto visita agli alunni dell’Istituto Comprensivo Toscanini di Aprilia.

VARIAZIONE DI CALENDARIO – Intanto la Lega Pallavolo serie A ha ufficializzato l’orario per l’ultima partita di regular season che il Cisterna Volley giocherà domenica 3 marzo in casa del Mint Vero Volley Monza: la partita è stata anticipata alle ore 17:30 è verrà trasmessa in diretta su Rai Sport e su Volleyball World Tv.

Domenica 25 febbraio 2024, ore 18.00

Cisterna Volley – Rana Verona

Arbitri: Zanussi Umberto, Zavater Marco (Salvati Serena)

Video Check: Bolognesi Claudio

Segnapunti: Scudiero Simona

Diretta VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 55, Sir Susa Vim Perugia 47, Cucine Lube Civitanova 37, Gas Sales Bluenergy Piacenza 37, Rana Verona 33, Mint Vero Volley Monza 33, Allianz Milano 33, Valsa Group Modena 24, Cisterna Volley 23, Pallavolo Padova 18, Gioiella Prisma Taranto 14, Farmitalia Catania 6.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Rana Verona)

EX: Michele Baranowicz a Verona nel 2015/16, 2016/17

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2023/2024 Regular Theo Faure – 9 punti ai 400 (Cisterna Volley).

In carriera Regular Aleks Grozdanov – 5 muri vincenti ai 200 (Rana Verona).

In carriera tutte le Theo Faure – 9 punti ai 400 (Cisterna Volley).